5 Menschen im Westjordanland von Israels Militär getötet

Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntag in der Früh in einem Flüchtlingslager der Stadt Tulkarem.

Später teilte die israelische Armee mit, bei einem Luftangriff, den man flog, seien "mehrere" bewaffnete Palästinenser in Tulkarem getötet worden. Zuvor hätten Angreifer auf israelische Soldaten geschossen und Sprengsätze geworfen.

Seit dem brutalen Angriff der im Gazastreifen herrschenden militanten Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel vor zehn Wochen hat die israelische Armee auch im Westjordanland ihre Einsätze verstärkt. Auch die Gewalt extremistischer jüdischer Siedler gegen Palästinenser hat seitdem zugenommen. Nach palästinensischen Angaben wurden seither mehr als 280 Palästinenser im Westjordanland getötet.

Hunderte Kämpfer der Hamas waren am 7. Oktober in israelische Städte und Dörfer eingedrungen und hatten dort Gräueltaten an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1.130 Menschen getötet und rund 240 Menschen als Geiseln verschleppt.

Als Reaktion begann die israelische Armee Ziele im Gazastreifen zu bombardieren und startete eine Bodenoffensive. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher mehr als 18.800 Menschen getötet.

