44 Millionen Russen wählen in den Regionen

44 Millionen Menschen sind in 82 Regionen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In 14 dieser Regionen werden die Gouverneure direkt gewählt, in sechs weiteren bestimmen die Wähler neue Abgeordnete für die Regionalparlamente. In zwölf Großstädten werden zudem die Vertreter der kommunalen Parlamente gewählt, darunter auch in Moskau. Die Opposition steht unter massivem Druck. Dutzende Regierungskritiker wurden in den vergangenen Monaten verhaftet oder sind aus dem Land geflüchtet.