Der Neuschnee in Moskau ist heute trockener als vergangenes Wochenende, aber man kann noch gute Schneebälle machen. Trotzdem denkt jetzt keiner an eine Schneeballschlacht. Hunderte Menschen marschieren durch die Hinterhöfe am Moskauer Gartenring, um die Polizeisperren Richtung Leningrader Bahnhof zu umgehen. "Ich will, dass Nawalny Präsident wird. Aber ich weiß nicht, ob er ein guter Präsident wird", philosophiert Pjotr, ein 57-jähriger Physiker, der neben mir durch den Schnee stapft.