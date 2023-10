4 weitere Flughäfen geräumt: Bombendrohungen halten Frankreich in Atem

Emmanuel Macrons Flugzeug war auf einem der gesperrten Flughäfen - der Präsident nahm an der Trauerfeier für einen Pädagogen in Arras teil. Der Lehrer hatte sich bei einem Messerangriff an einer Schule einem Terroristen in den Weg gestellt.

Auch ein Regierungsflugzeug von Präsident Emmanuel Macron war betroffen, berichtet die Zeitung "La Voix du Nord". Es stand am Flughafen von Lille, während die Sperre verhängt wurde. Betroffen waren außerdem noch die Flughäfen in Montpellier, Nantes und Bordeaux.

Im nahe gelegenen Arras nahm Macron an der Trauerfeier für den am vergangenen Freitag von einem islamistischen Angreifer getöteten Lehrer Dominique Bernard teil. Die Trauerfeier in der Kathedrale von Arras wurde auf eine Leinwand auf dem Rathausplatz übertragen, wo Hunderte Menschen dem 57 Jahre alten Pädagogen die letzte Ehre erwiesen und Blumen niederlegten. Der Lehrer hatte sich dem Angreifer mit weiteren Schulangestellten, die dabei verletzt wurden, entgegengestellt und damit wohl Schlimmeres verhindert.

"Hass, der auf Hass antwortet, Gewalt, die auf die Gewalt antwortet, bringt immer nur noch mehr Hass und Gewalt", sagte Ortsbischof Olivier Leborgne bei der Trauerfeier laut Kathpress. "Wir sind hier als Christen, Gläubige anderer Religionen und Nicht-Gläubige. Wir alle wissen, dass uns nur die Brüderlichkeit aufrecht halten kann."

Schock und Trauer nach dem Terroranschlag auf eine Schule in Arras. Bild: SAMEER AL-DOUMY (AFP)

Der 20 Jahre alte Messerangreifer hatte sich zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt und in einer Audiobotschaft seinen Hass auf Frankreich, die Franzosen und die Demokratie zum Ausdruck gebracht. Nach der Attacke verhängte Frankreich die höchste Terrorwarnstufe und mobilisierte 7.000 Soldaten der Antiterroreinheit "Sentinelle".

Bisher konnte die Polizei nach keiner der vielen Dutzenden von Bombendrohungen in Frankreich, die vor allem auch Schulen betreffen, etwas Verdächtiges feststellen. Eine Drohung gegen eine Schule im Pariser Umland ordnete die Polizei vier jungen Menschen zu, darunter ein elf und ein zwölf Jahre alter Schüler, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete. Wer darüber hinaus hinter den Drohungen steckt, die auch den Pariser Louvre und mehrfach das Schloss Versailles betrafen, ist nicht bekannt.

Die Tat in Arras ereignete sich fast auf den Tag genau drei Jahre, nachdem im Großraum Paris der Lehrer Samuel Paty enthauptet worden war. Der Täter von damals stieß sich an der Behandlung von Mohammed-Karikaturen im Unterricht. Am Montag wurde in allen französischen Mittelschulen und Gymnasien eine Schweigeminute zum Gedenken an Dominique Bernard und Samuel Paty abgehalten.

Bereits am Mittwoch wurden 6 Flughäfen zeitweise gesperrt - wie hier der Flughafen Nizza. Am Donnerstag folgten 4 weitere. Bild: VALERY HACHE (AFP)

