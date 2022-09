300 Millionen an Schmiergeldern

In Italien herrscht helle Aufregung über den Befund eines vom Weißen Haus in Auftrag gegebenen Gutachtens über eine russische Einflusskampagne. Demnach hat Moskau seit dem Jahr 2014 mindestens 300 Millionen Dollar ausgegeben, um die Politik in zwei Dutzend Ländern zu russischen Gunsten zu verändern.