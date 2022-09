Die Aufgaben des gerichtlich eingesetzten "Special Masters" in der Dokumenten-Affäre haben sich deutlich reduziert. Statt die 100 Dokumente mit höchsten Staatsgeheimnissen unter die Lupe zu nehmen, die Donald Trump nach Auszug aus dem Weißen Haus in seinem Privatclub von Palm Beach gelagert hat, braucht er nur noch die nicht klassifizierten Papiere durchzusehen. Das ist die Konsequenz der Entscheidung des 11. Bundesberufungsgerichts in Atlanta, das auf 29 Seiten das Urteil Aileen M.