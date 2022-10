 24 Ministerien – nur ein Viertel Frauen

Am Ende ging es ruckzuck: Nicht einmal einen Monat nach der Parlamentswahl (25. September) hat Italien eine neue Regierung. Kein Wunder: Zu eindeutig war das Ergebnis, die am weitesten rechts stehende Regierung seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat in beiden Kammern eine Mehrheit von rund 58 Prozent.

Auf den ersten Blick weist Giorgia Melonis Kabinett gleich mehrere Besonderheiten auf.

Erste Premierministerin, kaum Ministerinnen: Die Postfaschistin Giorgia Meloni ist die erste Frau, die in Italien eine Regierung anführt. Gleichzeitig sind von den 24 Kabinettsmitgliedern nur sechs weiblich – weniger als in den Regierungen davor.

Hoher Altersschnitt: Das Durchschnittsalter der Regierungsmannschaft liegt bei rund 60 Jahren, am jüngsten ist Meloni (45) selbst. Ein junges Kabinett, das für Aufbruch steht, schaut wohl anders aus.

Salvini, Berlusconi als Verlierer: Ihre Koalitionspartner "Lega" und "Forza Italia" hat Meloni geschickt eingebunden. Dennoch sind "Lega"-Chef Matteo Salvini und Silvio Berlusconi, prägende Figur der "Forza Italia", die großen Verlierer. Um den Koalitionsfrieden zu wahren, bekommen "Forza" und "Lega" je fünf Ministerien, neun entfallen auf die postfaschistischen "Fratelli d’Italia". Schlüsselministerien wie Inneres oder Gesundheit gingen an parteilose Experten. Damit bekamen "Lega" und "Forza Italia" zwar mehr Ministerien, als ihnen Kraft des Wahlergebnisses zustanden – aber ihre Wunschressorts bekamen Salvini und Berlusconi nicht: Der "Lega"-Chef wollte ja unbedingt Innenminister werden. Das hat ihm Meloni verwehrt, er wurde mit dem Verkehrsministerium abgespeist. Und Berlusconi hat wegen seiner zahlreichen Strafprozesse partout das Justizressort für seine Partei reklamiert – vergeblich.

Signal an Europa: Etwaige Zweifel an ihrer EU- und Euro-Politik versucht Meloni mit zwei Personalien zu zerstreuen. Antonio Tajani ("Forza") ist Vizepremier und Außenminister. Er war EU-Parlamentspräsident und -Kommissar und ist Europäer durch und durch. Zudem wird der erfahrene "Lega"-Mann und Ökonom Giancarlo Giorgetti Wirtschafts- und Finanzminister. Er pflegt Kontakte zu allen Parteien und ist bestens vernetzt in Industrie- und Finanzkreisen.