2035 kommt das Aus für den Verbrennungsmotor

So hat es die EU-Kommission vor rund einem Jahr in ihrem Klimapaket "Fit for 55" vorgeschlagen. So will es das EU-Parlament in einem Beschluss am Mittwoch, und dafür dürfte sich auch eine Mehrheit der EU-Staaten finden. Die Weichen scheinen damit in Richtung Elektromobilität gestellt. Die endgültigen Verhandlungen darüber müssen aber erst zwischen dem Rat der Staaten, dem EU-Parlament und der Kommission beginnen.

Warum das Jahr 2035? Weil jedes Auto im Durchschnitt 15 Jahre auf Europas Straßen unterwegs ist. Wenn die EU also 2050 klimaneutral sein will, wozu sie sich gesetzlich verpflichtet hat, muss spätestens 15 Jahre vorher Schluss sein mit Autos mit Auspuff. Die Europäische Volkspartei, vor allem deren deutsche Vertreter, forderten vergeblich eine Limitierung auf 90 Prozent emissionsfreie Fahrzeuge. Das hätte einen gewissen Anteil synthetischer Kraftstoffe erlaubt.

Andere Kernelemente des großen Klimaschutzpaketes wurden hingegen zurückgestellt – gegen alle Versprechungen der proeuropäischen Parteien. "Heute ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz", sagte der deutsche Grüne Rasmus Andresen. "Eine Schande", befand Peter Liese, Umweltsprecher der EVP.

Was war geschehen? Das Parlament verwies einen Großteil der Vorhaben zurück an die Ausschüsse. Das EU-Klimapaket "Fit for 55", das eine Verringerung der Treibhausgase um 55 Prozent bis 2030 zum Ziel hat, verzögert sich damit. Wer an dem Aufschub die Schuld trägt, darüber gehen die Ansichten auseinander. Alles begann mit der Abstimmung über die Reform des ETS-Handels (Emission Trading System). Dieser sieht vor, dass jede ausgestoßene Tonne CO2 einen Preis hat, den die Emittenten zahlen müssen. Für Industrie und Energiesektor gilt das System seit 2005. Nun sollte der ETS-Handel auch für Verkehr und Gebäude eingeführt werden – Ausnahme Privathaushalte. Doch das Vorhaben scheiterte bereits im Ansatz.

Das gleiche Schicksal widerfuhr der CO2-Grenzabgabe sowie dem Kapitel über den Klima-Sozialfonds. Dieser soll sich aus Mitteln des ETS-Handels speisen. Die Milliarden sind dazu gedacht, Privathaushalten den Umstieg auf grüne Technologien zu erleichtern oder die Teuerung bei Sprit und Gas auszugleichen. (via)