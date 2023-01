2023 könnte das große Jahr von Mohammed bin Salman werden

Chinas Staatschef Xi Jinping besuchte kürzlich den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in der Hauptstadt Riad.

Geschätzte 1,5 Milliarden Menschen saßen vor ihren Fernsehern, als Mohammed bin Salman – kurz MBS – während des Auftakts der Fußball-WM in Katar an der Seite von FIFA-Chef Giovanni Infantino das Publikum grüßte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war MBS rehabilitiert – und vergessen war, dass der saudische Kronprinz noch immer des Auftragsmordes am Dissidenten Jamal Khashoggi im Herbst 2018 verdächtig ist.