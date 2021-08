OÖN: In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen. Besteht die Gefahr, dass in Europa eine Flüchtlingswelle ähnlich wie 2015 ankommt? Gerald Knaus: Nein. Die Taliban kontrollieren alle Grenzübergänge, die Nachbarstaaten haben klar gesagt, sie werden ihre Grenzen geschlossen halten. Die Fluchtrouten nach Europa sind zu. Das ist eine ganz andere Situation als 2015, als Millionen Männer, Frauen und Kinder ohne Visum in die Türkei fliehen konnten. Damals ist ein Teil dieser Menschen weiter