20 Stunden des Verhandelns reichten nicht

Eine durchverhandelte Nacht reichte nicht. Ohne Ergebnis beim Personalpoker gingen die 28 Staats- und Regierungschefs nach 20 Stunden Verhandlungen gestern Mittag auseinander. Heute wird der Sondergipfel fortgesetzt.

Zuletzt hatte es am Montagvormittag nach einer Annäherung ausgesehen. Der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans wurde weiter als Favorit für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten gehandelt, wie Diplomaten in Brüssel sagten. Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, könnte demnach EU-Parlamentspräsident werden.

Doch gab es offenbar Schwierigkeiten, alle Spitzenämter im Einvernehmen zu besetzen. Beim Gipfel wurden die bulgarische Weltbank-Vertreterin und frühere EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa für das Amt der Ratspräsidentin sowie Belgiens Regierungschef Charles Michel für den Posten des Außenbeauftragten genannt. Die Suche nach einem Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte vertagt werden.

Einigung "hoffentlich machbar"

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hält eine Einigung für kompliziert, aber "hoffentlich doch machbar". Sie forderte eine Lösung, bei der die "Vorteile die Nachteile überwiegen". Dabei sei es denkbar, dass keine Einstimmigkeit erreicht werde. Dennoch: Eine Zustimmung von nur 65 Prozent hält sie für zu wenig. Dann laufe die EU Gefahr, über Jahre hinweg "unüberbrückbare Spannungen" zu erzeugen. Ein Votum gegen alle Visegrad-Staaten oder Italien wäre demnach problematisch.

Zum Hintergrund: Für den Posten des Kommissionspräsidenten muss beim Gipfel eine Einigung gefunden werden, die von mindestens 21 Staaten mitgetragen wird, die 65 Prozent der Bevölkerung der EU repräsentieren.

Sie wisse, dass es Kritik an der Vertagung gebe. "Heute findet man das ziemlich schlecht", so Merkel. Man sei sich bewusst, dass man zu einer Einigung verpflichtet sei. Dennoch werde es historisch betrachtet nicht ins Gewicht fallen, ob die Entscheidungsfindung einen Tag länger dauere.

Bild: REUTERS

Macron: "Wir haben versagt"

Auch Österreichs geschäftsführende Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein begrüßte die Vertagung. "Unsere Position ist, dass die Ausgewogenheit fehlte", sagt Bierlein. Dazu gehöre auch der geringe Frauenanteil. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich dagegen schwer enttäuscht. "Wir haben versagt. Der Rat und Europa hinterlassen einen sehr schlechten Eindruck." Es liege ganz klar an persönlichen Ambitionen von einigen.

Vorrangig ging es um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. EU-Ratschef Donald Tusk unterbrach den Gipfel dabei am Sonntagabend um 23 Uhr und führte während der ganzen Nacht Einzelgespräche.

Die Verhandlungslage war kompliziert. Weber war Spitzenkandidat der EVP, die bei der Wahl trotz Verlusten wieder stärkste Fraktion im Parlament wurde. Weber beanspruchte daher die Juncker-Nachfolge, stieß jedoch im Rat der Staats- und Regierungschefs auf Widerstand, auch im EU-Parlament bekam er keine Mehrheit für seine Wahl zusammen.

Mitte vergangener Woche hatte Merkel unter anderem mit Weber und den Vorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, sowie mit EVP-Chef Joseph Daul sondiert, welche Möglichkeiten nach dem schlechten Wahlausgang für den EVP-Kandidaten bestünden. Am Rande des G20-Gipfels in Japan fanden am Wochenende Vorgespräche zwischen Merkel, dem französischen Präsidenten Macron sowie den Regierungschefs der Niederlande, Mark Rutte, und Spaniens, Pedro Sánchez, statt.

Der Kompromissvorschlag: Als Kommissionschef wurde ein Sozialdemokrat vorgesehen. Im Kreis der konservativen Regierungschefs bekam Merkel am Sonntag dann allerdings heftigen Gegenwind. Darauf folgte der schier endlose Verhandlungsmarathon.

Hinterzimmergespräch gefilmt

Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow führte beim EU-Gipfel vor laufender Kamera ein Hinterzimmergespräch mit Timmermans. In einer rund dreiminütigen Video-Aufnahme, die die Runde machte, ist zu hören, wie Borissow von einem sich abzeichnenden "Kompromiss" beim Gipfel spricht: "Weber kann das Parlament bekommen, und Sie übernehmen die Kommission", sagt der Bulgare. "Exzellent", antwortet Timmermans.

"Es ist noch alles offen", sagte dagegen Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic gestern Mittag. Die Staats- und Regierungschefs seien schlicht zu müde gewesen, um den Gipfel am Montag fortzusetzen. Niederlandes Ministerpräsident Rutte zeigte sich pessimistisch. Er habe gedacht, man sei einer Einigung nahe. Nun sei er nicht sicher, ob diese heute zustande kommen könne. "Es ist unglaublich kompliziert."