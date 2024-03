20 NATO-Staaten gaben zu wenig für Rüstung aus

Am Donnerstag ging die NATO-Übung "Nordic Response" zu Ende. Auch Schweden war schon dabei.

Von den im vergangenen Jahr 31 Alliierten (Schweden ist erst seit wenigen Tagen dabei) kamen nach einem am Donnerstag vorgestellten Bericht von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg lediglich elf auf Verteidigungsausgaben von mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts. Die anderen Staaten lagen zum Teil deutlich darunter.

Deutschland erreichte nach den jüngsten Berechnungen der NATO 2023 eine Quote von 1,66 Prozent. Schlusslichter im Ranking sind Länder wie Spanien (1,24 Prozent), Belgien (1,21 Prozent) und Luxemburg (1,01 Prozent). Spitzenreiter bei der Quote war Polen mit Verteidigungsausgaben in Höhe von 3,92 Prozent des BIP. Das Land liegt damit noch vor den USA, die 2023 nach den jüngsten Kalkulationen auf 3,24 Prozent kamen.

Brisant sind die Zahlen vor allem wegen des Szenarios einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus nach der US-Präsidentschaftswahl im November. Der Republikaner hatte bereits in seiner Amtszeit von 2017 bis 2021 immer wieder über die seiner Ansicht nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben von europäischen Alliierten gewettert und zeitweise sogar mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis gedroht.

Zuletzt hatte Trump zudem bei einem Wahlkampfauftritt deutlich gemacht, dass er Bündnispartnern mit geringen Verteidigungsausgaben im Fall eines russischen Angriffs keine amerikanische Unterstützung gewähren würde.

Einmal mehr appellierte NATO-Generalsekretär Stoltenberg, die Ukraine stärker zu unterstützen. Dem Land gehe mehr als zwei Jahre nach Beginn der russischen Invasion nicht der Mut aus, sondern die Munition. Es sei daher dringend notwendig, dass die NATO-Verbündeten die Lieferung von Munition und Waffen an die Ukraine intensivierten, sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. "Es ist eine Frage des politischen Willens, diese Entscheidungen zu treffen."

Streit über Nachfolge

Nur vier Monate vor dem NATO-Jubiläumsgipfel in Washington ist ein Streit über die Nachfolge von Stoltenberg als Generalsekretär ausgebrochen. Wunschkandidat der Vereinigten Staaten, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens ist der langjährige niederländische Regierungschef Mark Rutte.

Vor allem osteuropäische Mitgliedsländer lehnen Rutte aber ab. Der rumänische Präsident Klaus Iohannis hat sogar offen seine Kampfkandidatur gegen den Niederländer erklärt. Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist gegen Rutte. Iohannis hat laut Diplomaten wenig Unterstützung im Bündnis. Als Favoritin bei den Osteuropäern gilt vielmehr die estnische Regierungschefin Kaja Kallas.

