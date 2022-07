"187 Minuten Untätigkeit": Trump schaute dem Kapitol-Sturm zu

187 Minuten. So lange hat es am 6. Jänner 2021 gedauert, bis der damalige US-Präsident Donald Trump seine gewalttätigen Anhänger mit einer Videoansprache zurückgepfiffen hat. Das sind mehr als drei Stunden, die zwischen seiner aufpeitschenden Rede am Nachmittag dieses verhängnisvollen Tages und seinem eher halbherzigen Appell lagen.