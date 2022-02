14 AKW sollen Macrons Wiederwahl sichern

Sechs neue Druckwasserreaktoren, sogenannte EPR-Reaktoren, sollten gebaut sowie die Errichtung von acht weiteren Kraftwerken bis 2050 geprüft werden, sagte Macron. Doch damit nicht genug: Macron verkündet auch die Laufzeitverlängerung für die heute bestehenden, zuletzt ausgesprochen pannenanfälligen Atomkraftwerke seines Landes. "Das ist die Renaissance der französischen Atomkraft", sagte er. Atomenergie stehe im Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik, so Macron.

Frankreich ist nach den USA der zweitgrößte Atomstromproduzent der Welt. Aktuell verfügt das Land über 56 Kraftwerke, auch nach der Katastrophe im japanischen Fukushima 2011 hielt Frankreich an der Atomkraft fest. Wie die neuen Atomkraftwerke finanziert bzw. wo sie gebaut werden sollen, sagte der französische Staatspräsident aber nicht. Auch das heikle Thema der Endlagerung des radioaktiven Mülls erwähnte er nicht. Denn seine Atompläne sind in erster Linie auch Wahlkampf. In zwei Monaten stellt sich Macron der Wiederwahl und die Frage, wie sich Frankreich von fossilen Importen unabhängig machen könnte, ist angesichts steigender Energiepreise ein Topthema. Dazu zeigen Umfragen seit Jahren, dass eine Mehrheit der Franzosen hinter der Atomkraft steht. Auch Macrons politische Gegner treten daher für den Ausbau der Atomenergie ein. Einzig die Grünen und Umweltorganisationen übten Kritik.