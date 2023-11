100 österreichische Soldaten verstärken EU-Truppen in Bosnien

Das teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in einer Aussendung mit. Aktuell sind 292 Bundesheer-Angehörige an der EUFOR-ALTHEA-Mission beteiligt. "Österreich bekennt sich dazu, aktiv an der Bewältigung von Krisen und zur Sicherung des Friedens an internationalen Friedenseinsätzen teilzunehmen, um den neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Österreichische Soldatinnen und Soldaten stehen in Bosnien seit Dezember 2004 unter dem Kommando EUFOR ALTHEA der Europäischen Union. Gemeinsam mit ihren Kameraden aus vielen anderen Nationen unterstützen sie die Einhaltung des Dayton-Abkommens. Der wesentliche Auftrag der Soldatinnen und Soldaten sei es, ein sicheres Leben für die Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina zu gewährleisten und bei innerstaatlichen Konflikten einzuschreiten. Kommandant der Mission ist der österreichische Generalmajor Helmut Habermayer.

