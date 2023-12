1 Toter bei Drohnenangriff in Ukraine

Ein zerstörter Hangar in Odessa

Eine abgeschossene Drohne sei auf ein Haus gestürzt und explodiert, teilten die Militärbehörden im Süden der Ukraine am Sonntag mit. Ein Bewohner sei ums Leben gekommen. Auf Fotos waren schwere Zerstörungen zu sehen. Die ukrainische Flugabwehr meldete den Abschuss von insgesamt 20 russischen Drohnen und einer Rakete.

Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht mit einer ballistischen Iskander-Rakete, einem Marschflugkörper sowie Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr habe den Marschflugkörper und zwanzig Angriffsdrohnen abgefangen und zerstört, teilte die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Iskander-Rakete habe ihr Ziel nicht erreicht, heißt es weiter. Details werden nicht genannt.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Moskau bekannt gegeben, dass die russische Luftabwehr 33 Drohnen unschädlich gemacht zu haben, die aus der Ukraine in Richtung Russland geschickt worden waren. Sie seien abgefangen oder zerstört worden, bevor sie ihre Ziele über den Regionen Lipezk, Rostow und Wolgograd erreicht hätten, teilte das Ministerium via Telegram mit.

