Zypern: Sieben Israelis nach Vorwurf der Vergewaltigung frei

Stattdessen wurde nun die Frau festgenommen, sagte ein Polizeivertreter. Sie werde beschuldigt, eine "Falschaussage über eine erfundene Straftat" getätigt zu haben. In der vergangenen Woche waren insgesamt zwölf junge Urlauber aus Israel festgenommen worden, nachdem die 19-Jährige angegeben hatte, in ihrem Hotel im Ferienort Agia Napa im Südosten der Mittelmeerinsel vergewaltigt worden zu sein. Agia Napa zieht wegen seines Nachtlebens und seiner Sandstrände jedes Jahr zahlreiche junge Touristen an. Die meisten stammen aus Großbritannien, jedes Jahr reisen rund 1,3 Millionen Briten nach Zypern. Auch aus dem nahe gelegenen Israel kommen immer mehr Touristen.

