Zyklon "Garance": La Réunion verhängt höchste Alarmstufe

Angesichts der Gefahr eines direkten Auftreffens des Zyklons "Garance" mit Windböen von mehr als 200 Stundenkilometern werde der Präfekt die höchste Warnstufe auslösen, erklärten die Behörden am Freitag im Onlinedienst X.

La Réunion und die rund 225 Kilometer nordöstlich gelegene Insel Mauritius sind bereits seit Mittwoch in höchster Alarmbereitschaft, da "Garance" mit zunehmender Geschwindigkeit Kurs auf beliebte Touristenorte nimmt. Mauritius schloss am Mittwoch seinen Hauptflughafen, La Réunion tat dies am Donnerstag ebenfalls.

Der französische Wetterdienst Météo-France warnte vor "direkten Auswirkungen" auf La Réunion und forderte die rund 900.000 Einwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Zuletzt war die Insel 2024 von einem schweren Zyklon getroffen worden. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nimmt die Zahl der extremen Wetterphänomene durch den menschengemachten Klimawandel zu.

