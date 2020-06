Zyklon bedroht Indien

Auch rund 150 Covid-19-Patienten seien aus einem provisorischen Krankenhaus in Mumbai in ein Gebäude mit Betondach verlegt worden, teilten die Behörden mit. Der Zyklon "Nisarga" ist der erste seit mehr als 70 Jahren, der die Finanzmetropole Mumbai bedroht.

Der Sturm sollte in der Nacht die Westküste des südasiatischen Landes erreichen. "Slumbewohner in tiefer gelegenen Gebieten wurden angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen", twitterte der Regierungschef des Bundesstaates Maharashtra, Uddhav Thackeray. Meteorologen warnten vor schweren Regenfällen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 sowie Böen von bis zu 120 Stundenkilometern.

Sturmfluten von bis zu zwei Metern Höhe könnten zudem die tief liegenden Gebiete von Maharashtra überschwemmen. Auch den benachbarten Bundesstaat Gujarat dürfte es treffen. Dort wurden gestern fast 79.000 Menschen aus Küstenregionen evakuiert.