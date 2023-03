Zwölfjährige aus Freudenberg wurde Opfer eines Verbrechens

Das teilte die Koblenzer Polizei am Montag mit. Der Leichnam des Kindes war am Sonntag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs gefunden worden.

Das Kind war zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr in Freudenberg gesehen worden, als es nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß den Heimweg antrat. Als es nicht nach Hause kam, begann noch am Abend die Suche mit starken Kräften von Polizei und Feuerwehr. Polizisten entdeckten dann am Sonntag zu Mittag den Leichnam.

In Freudenberg werden am Montag die Flaggen auf halbmast gesetzt. "Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen. Ich habe für heute Trauerbeflaggung angeordnet", sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Die Schule des Mädchens öffne, es gebe dabei Gesprächsangebote von Psychologen an die Mitschülerinnen und Mitschüler. Noch am Sonntagabend habe es eine Trauerandacht in der Stadt gegeben.

Mehr zum Thema Weltspiegel Leichnam einer Zwölfjährigen im deutschen Freudenberg wird obduziert KOBLENZ. Das zwölfjährige Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg, das am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges gefunden wurde, soll ... Leichnam einer Zwölfjährigen im deutschen Freudenberg wird obduziert

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.