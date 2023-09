Zwölf zerstückelte Leichen im Norden von Mexiko gefunden

Die Leichenteile waren an sieben verschiedenen Orten im Großraum Monterrey in tragbaren Kühlboxen und Plastiktüten gefunden worden. Das Verbrechersyndikat Cártel del Noreste (Kartell des Nordostens) hinterließ Medienberichten zufolge auf handbeschriebenen Kartons Drohungen gegen eingeschleuste Mitglieder des verfeindeten Sinaloa-Kartells, die es in seinen Reihen vermutet.

Drogenkartelle und Verbrechersyndikate kontrollieren ganze Regionen des lateinamerikanischen Landes und kämpfen untereinander um Einflussgebiete und Schmuggelrouten. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko mit seinen rund 126 Millionen Einwohnern fast 32 000 Tötungsdelikte registriert.

