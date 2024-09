Zwölf Verletzte bei Unglück auf Partyboot in Berlin

Polizei und Feuerwehr wurden den Angaben zufolge am Dienstagabend zu einem Schiff in Berlin-Mitte gerufen, bei dem das Metalldach des Veranstaltungsbootes, das fest verankert auf der Spree im Bereich der Fischerinsel liegt, eingestürzt war. Insgesamt wurden neun Frauen, im Alter von 22 bis 30 Jahren, sowie drei 24, 26 und 31 Jahre alte Männer verletzt. Zwei von den Frauen sind der Polizei zufolge zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Mehrere Verletzte wurden vor Ort oder ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Aus dem Archiv: Rave-Party in Tirol wegen zu großen Besucherandrangs abgebrochen

9 von 120 Partygästen verletzt

Die Feuerwehr hatte am Dienstagabend zunächst von knapp 30, später von neun verletzten Menschen gesprochen. Insgesamt sollen rund 120 Personen auf dem Boot gewesen sein. Dabei handelt es sich um das Veranstaltungsschiff "MS Heimatland", wie der Betreiber auf Nachfrage bestätigte.

