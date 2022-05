Zwölf Tote durch Einsturz einer Mauer in indischer Salz-Fabrik

Wie die Polizei im westlichen Bundesstaat Gujarat am Mittwoch mitteilte, war es unklar, aus welchem Grund die 3,60 Meter hohe Mauer in einer Fabrik zum Verpacken von Salz zusammenbrach. Bei dem Unglück gab es einen Verletzten. Gegen den Eigentümer des Grundstücks sollten Ermittlungen eingeleitet werden.

Regierungschef Narendra Modi, der aus Gujarat stammt, sprach von einer "herzergreifenden Tragödie". Seine Gedanken seien bei den trauernden Familien. Den Familien der Opfer stellte er eine Entschädigung von umgerechnet knapp 2.500 Euro in Aussicht.

Industrie-Unglücke ereignen sich in Indien häufig, Fabrikbesitzer setzen sich oft über Sicherheitsvorschriften hinweg und betreiben ihre Unternehmen häufig ohne Genehmigungen. In der vergangenen Woche waren beim Brand eines Gebäudes in Neu Delhi, in dem Wifi-Router hergestellt wurden, 27 Menschen ums Leben gekommen.