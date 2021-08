Zwölf Tote bei Explosion in illegaler Kohlemine in Kolumbien

Wie die kolumbianische Bergbaubehörde der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde bei dem Unglück in der Provinz Boyacá ein weiterer Mensch verletzt. Ursache der Explosion war demnach eine chemische Verbindung aus Methangas und Kohlenstaub.

Nach Angaben der Bergbaubehörde ereigneten sich rund 60 Prozent aller tödlichen Bergbau-Unfälle in diesem Jahr in illegalen Minen. Im vergangenen Jahr waren in Kolumbien 171 Menschen bei Bergbau-Unglücken gestorben. Im Jahr zuvor waren es 82 gewesen.

Kolumbien ist nach angaben der staatlichen Bergbaubehörde der fünftgrößte Kohle-Produzent der Welt. Im vergangenen Jahr hatte das lateinamerikanische Land 48,4 Millionen Tonnen Kohle produziert - gegenüber 82,4 Tonnen im Jahr 2019.