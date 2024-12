Zwölf Jahre nach Entführung in Syrien: Lebenszeichen von US-Reporter

"Wir haben Informationen aus einer wichtigen Quelle, die von der Regierung überprüft wurde: Austin Tice ist am Leben", so Debra Tice am Freitag vor Journalisten. Tice, ein ehemaliger US-Marine und freiberuflicher Journalist, wurde 2012 verschleppt, als er in Damaskus über den Aufstand gegen Syriens Präsidenten Bashar al-Assad berichtete.D

Er war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt. Bisher hat sich niemand zu der Entführung bekannt.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA hat sich in den Fall eingeschaltet. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte dazu: "Jake Sullivan hatte heute Nachmittag ein Treffen mit der Familie von Austin Tice." Sullivan treffe sich regelmäßig mit den Familien von zu Unrecht inhaftierten Amerikanern.

