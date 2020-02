Zwischen Isolation und Panikmache

Roberto Cighetti lebt in Codogno, dem Epizentrum der Krise. Alle Geschäfte bis auf Apotheken und Supermärkte sind geschlossen. Die Straßen sind leerer als sonst, manche Einwohner gehen spazieren – allerdings mit mehr Abstand voneinander als normalerweise. Man bleibt unter sich, in der Familie. Trifft keine Freunde. So erzählt es der 33-Jährige.

Die Stadt mit rund 15.000 Einwohnern ist eine von mehreren Gemeinden südlich von Mailand, die nun Sperrzone sind. Dutzende Menschen haben sich dort mit dem Coronavirus angesteckt.

"Es gibt Familien, die sind entspannt", sagt Cighetti, der an einer Schule in der Region unterrichtet. "Es gibt Familien, die sind besorgt, vor allem wenn ein Infizierter unter ihnen ist. Und es gibt Familien, die sind grundlos in Panik." Er findet den Vergleich zwischen Codogno mit der Stadt Wuhan nicht passend – in der chinesischen Millionenstadt brach das Virus erstmals aus. "Wir sind eine kleine Stadt, im Gegensatz zu Wuhan nicht dicht besiedelt, umgeben von Natur und mit vielen Parks", sagt er am Telefon. Und in Codogno dürften die Einwohner aus den Häusern. Er bedauert die vielen Falschmeldungen, die über den Ausbruch in sozialen Netzwerken kursierten. "Ich vertraue nur offiziellen Daten."

Mehrere Orte in Italien sind seit dem Wochenende abgeriegelt. Bild: APA/AFP/MARCO SABADIN

Bereits sechs Tote in Italien

In der Provinz wurden mehrere Gemeinden abgeriegelt. Hier sollen Sicherheitskräfte dafür sorgen, dass niemand hinaus oder hinein fährt. Die Sorge ist groß, dass sich das Virus in die Millionenmetropole Mailand einschleicht. Mehr als 200 Fälle gibt es mittlerweile in Italien. Und obwohl die insgesamt sechs Toten in Italien bisher alles ältere Menschen bzw. Patienten mit Vorerkrankungen waren: Es macht sich Panik breit.

Regale in Supermärkten leer

In Mailand berichten Bewohner von "surrealen Szenen". Die Regale in Supermärkten seien leer, Kekse, Pasta, Milch: alles weg. Restaurants sind geschlossen, viele Firmen haben ihre Mitarbeiter angewiesen, von zuhause zu arbeiten.

Mailand ist mit mehr als 1,3 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Italien und das Wirtschafts- und Finanzzentrum. Wenn sie zum Stillstand kommt, sind die Folgen für die Wirtschaft besonders gravierend. Auch der Tourismus wird die Folgen wohl klar zu spüren bekommen. Besonders über die Karnevalszeit kommen auch viele Besucher nach Italien, entweder zum Skifahren in den Alpen oder sie besuchen Städte wie Venedig. Dort wurde der Karneval mittlerweile abgesagt.

Überaus begehrtes Kaufobjekt auch in Italien: Schutzmasken Bild: REUTERS

Italien lebt vom Tourismus. Nun sind Museen, Kirchen und Sehenswürdigkeiten in ganz Venetien und der gesamten Lombardei geschlossen, es gibt keine Opern in der Mailänder Scala. Der Markusdom in Venedig wurde geschlossen. Der Markusplatz war leer.

Zivilschutzchef Angelo Borrelli versucht entsprechend, die Ängste von Touristen zu vertreiben. "Unser Land ist sicher, und man kann beruhigt hierherkommen", sagt er in Rom.

Kritik an Nachbarländern

Italien hatte als erstes Land schon vor Wochen Direktflüge von und nach China verboten und den Notstand ausgerufen. "Es hätten aber alle europäischen Staaten die Flüge blockieren müssen, um das Virus aufzuhalten", kritisierte Epidemiologe Pier Luigi Lopalco in der Zeitung "Il Messaggero". Denn so könnten eventuell Infizierte über Anschlussflüge aus China nach Italien gekommen sein.

Es gebe zwei Erklärungen, warum gerade Italien betroffen sei. "Die erste ist, dass wir es entdeckt haben und die anderen Länder bisher noch nicht", sagte Lopalco. Die zweite sei, dass die Lombardei und Venetien enge Wirtschaftsbeziehungen zu China hätten und die Gegend stark besiedelt sei.

Desinfektion in Seoul Bild: APA/AFP/YONHAP/-

Südkorea meldet höchsten Anstieg bei Infizierten

Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 in Südkorea hat sich die Lage weiter verschärft. Die Gesundheitsbehörden meldeten 231 neue Fälle – der bisher stärkste Anstieg an einem Tag. Insgesamt gibt es damit bereits 833 bestätigte Krankheits- und sieben Todesfälle. Eine große Häufung von Infektionen gibt es unter Anhängern der in der Millionenstadt Daegu stark vertretenen christlichen Endzeitsekte Shincheonji. Allein in Daegu wurden am Montag 172 neue Fälle erfasst.

Coronavirus: 150 Todesopfer in China an einem Tag

Die Zahl der Toten durch das Coronavirus in China stieg sprunghaft. Die Gesundheitskommission berichtete gestern in Peking von weiteren 150 neuen Covid-19-Todesfällen. Insgesamt wurden in Festlandchina damit bereits 2592 Todesfälle gezählt. Die Zahl der mit dem Virus Infizierten stieg auf mehr als 77.000 an.

Die meisten Opfer werden aus der Provinz Hubei mit ihrer Hauptstadt Wuhan gemeldet. Es wird vermutet, dass der Erreger im Dezember auf einem Markt der Millionen-Metropole von einem Wildtier auf den Menschen übertragen wurde. Mehr als vier Wochen nach der Abriegelung der Millionenmetropole haben die Behörden Verwirrung über eine angebliche Lockerung der Kontrollen ausgelöst. In jüngsten Berichten beteuerte die Stadtregierung am Montag, dass dies nicht der Fall sei.

Leere Regale in den Supermärkten Bild: REUTERS

Volkskongress verschoben

Wegen der Epidemie ist unterdessen die Verschiebung der jährlichen Tagung des Nationalen Volkskongresses fix. Diese hätte eigentlich am Donnerstag kommender Woche beginnen sollen. Es handelt sich um die erste Verschiebung seit 35 Jahren. Das Parlament mit rund 3000 Mitgliedern tritt alljährlich Anfang März für eine zehntägige Tagung zusammen.

Handel mit Wildtieren verboten

Als weitere Konsequenz hat die Volksrepublik den Handel mit Wildtieren sowie deren Verzehr komplett verboten. Ein entsprechender Vorschlag wurde am Montag vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses getroffen.

