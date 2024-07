Zweijährige starb in Südfrankreich in überhitztem Auto

Schon 15 Minuten in einem heißen Auto können für Kinder lebensgefährlich sein. (Symbolbild)

Wie die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Feuerwehr berichtete, ließ der Großvater das Mädchen alleine in seinem Auto zurück, nachdem das Kind am Sonntagnachmittag während einer Fahrt eingeschlafen war.

Lesen Sie dazu auch: "Keine Kinder und Tiere im Auto lassen!"

Der Großvater ging demnach in seine Wohnung in der Ortschaft La Palme bei Narbonne, wo sich die Mutter des Mädchens und zwei weitere Kinder aufhielten. Als er später nach dem Rechten sehen wollte, stellte er fest, dass das Mädchen nicht mehr atmete. Der Mann, der 40 Jahre lang als freiwilliger Feuerwehrmann gearbeitet hatte, versuchte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, das Kind wiederzubeleben. Per Hubschrauber eingeflogene Mediziner konnten aber nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Obduktion angeordnet

Eine Autopsie soll nun die Todesursache klären. Der Großvater und die Mutter wurden von der Polizei verhört. Gegen den Großvater wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, er kam in Polizeigewahrsam. In der Region war es am Sonntagnachmittag bis zu 29 Grad warm.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.