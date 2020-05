Zwei von zehn US-Unis stehen vor dem Aus

Rachel hat sich das Frühjahr 2020 anders vorgestellt. Anfang des Jahres fieberte sie der "Prom"-Nacht entgegen, die für Teenager der Höhepunkt ihrer Zeit an der Highschool ist. Dann kam das Coronavirus und verwandelte die schönste Zeit an der Schule in einen Albtraum. Der Absolventen-Hut fliegt nicht mehr bei einer Abschlussfeier in die Luft. Und an die üblichen Schnupper-Besuche der Wunsch-Unis war nicht zu denken.

Der "Nationale Tag der Entscheidung", wie der 1. Mai unter High-School-Abgängern heißt, die dann im Normalfall wissen, wo sie im Herbst studieren werden, ist heuer ein Tag der Unsicherheit.

"Das ist alles sehr schwierig", sagte die Schülerin aus Sacramento (Kalifornien) dem Online-Dienst "VOX". Statt ihre Wunsch-Colleges zu besuchen, hatte Rachel an virtuellen Führungen, "Zoom"-Treffen mit Univertretern und Studenten teilgenommen. Aber das sei nicht dasselbe, sagte die junge Frau. "Ohne persönliche Eindrücke lässt sich wenig von der Atmosphäre an der Uni herausfinden."

Den Uni-Start verschieben?

Angesichts eines Preiszettels von gut 25.000 US-Dollar pro Jahr an einer staatlichen Hochschule – und oft mehr als dem Doppelten an einem privaten College – geht das vielen Amerikanern so. Heuer kommt hinzu, dass die rund 4500 US-Hochschulen nicht wissen, ob sie im Herbst zum regulären Lehrbetrieb zurückkehren können.

Dazu kommt: Etwa jeder fünfte Absolvent der Jahrgangsstufe 2020 trägt sich laut Umfragen mit dem Gedanken, angesichts dieser Unsicherheit den Uni-Start zu verschieben. Wer für Top-Universitäten bis zu 60.000 Dollar im Jahr aufbringen muss, gibt sich mit "Zoom"-Klassen nicht zufrieden. Der Bildungsforscher Robert Zemsky spricht von einem "Stresstest" für Amerikas System der höheren Bildung. Zehn Prozent der US-Colleges stünden schon jetzt vor dem Aus. "Weitere zehn Prozent stehen wegen des Virus auf der Kippe."

Sammelklage eingebracht

Das hat auch damit zu tun, dass Studenten und Eltern von den Unis Rückerstattungen für geschlossene Studentenheime, Bibliotheken, Labore, Hörsäle, Sporteinrichtungen, nicht bereitgestellte Mahlzeiten und Studiengebühren fordern. Die Columbia-Universität sieht sich bereits einer Sammelklage ausgesetzt. Andere könnten folgen.

Hinzu kommt der Wegfall von Einnahmen aus Ticketverkäufen und Übertragungsrechten für die populären Football-, Baseball- und Basketball-Ligen der Colleges. Dabei geht es um Milliarden. Nicht zu vergessen sind zudem die voll zahlenden Studenten aus dem Ausland, die wegen der Pandemie nicht in die USA kommen können.

Die zugesagten Staatshilfen in der Höhe von 14 Milliarden Dollar reichen nicht aus, das System der höheren Bildung über Wasser zu halten. Carrie Warick vom "National College Attainment Network" fürchtet, dass die Bildungshürden nun noch höher werden. (spang)

