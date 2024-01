Zwei Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Die Gouverneure der Oblaste Dnipropetrowsk im Zentrum und Charkiw im Nordosten des Landes berichteten auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram von jeweils einer getöteten Person. Aus der Hauptstadt Kiew wurden Verletzte gemeldet.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Ermittlungsbehörde, Serhiy Bolwinow, wurde in Charkiw ein Wohnhaus teilweise zerstört. Charkiw war bereits in den vergangenen Tagen massiven russischen Angriffen ausgesetzt. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt rund 30 Kilometer vor der Grenze zu Russland. Die Stadt ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 immer wieder Ziel von Angriffen.

Die Kiewer Stadtverwaltung meldete am Dienstag mindestens zwei Verletzte bei russischen Raketenangriffen.

