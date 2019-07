Zwei Thai-Fußball-Buben wollen nach Rettung aus Höhle Taucher werden

Nach ihrer dramatischen Rettung aus der Tham-Luang-Höhle in Thailand vor einem Jahr wollen zwei der zwölf- bis 17-jährigen Fußballer Marinetaucher in einer Spezialeinheit der Marine werden. Der 15-jährige Prajak Sutham sagte dazu: "Ich will dem Land etwas zurückgeben. Und außerdem sehen diese Offiziere so cool aus."

Die U16-Mannschaft des örtlichen Vereins Moo Pah ("Wildschweine") hatte am 23. Juni 2018 nach dem Training einen Ausflug unternommen. Sie fuhren mit dem Rad zur Tham-Luang-Höhle und kletterten hinein. Als der Monsunregen plötzlich alles überschwemmte, war ihnen der Weg ins Freie versperrt.

Erst nach 17 Tagen – am 10. Juli – konnten die letzten der zwölf Buben und ihr Trainer in einer aufwendigen und gefährlichen Rettungsaktion von Tauchern und hunderten internationalen Helfern befreit werden.

An dem Rettungseinsatz waren Elitesoldaten der thailändischen Marine und Extremtaucher aus aller Welt beteiligt. Der thailändische Taucher Saman Gunan starb, während er Sauerstoffflaschen in die Höhle brachte.

Der 15-jährige Adul Sam-On sagte vor kurzem bei einer Pressekonferenz, der getötete Taucher sei "wie ein zweiter Vater für uns alle". Trainer Ekkapol Chantawong, der immer noch mit den Buben trainiert und inzwischen seine eigene Fußballschule gegründet hat, bedankte sich bei allen Helfern, die so viel Zeit investiert hätten, "um mich und die Buben sicher aus der Höhle zu holen."

Am weitesten in der Welt herumgekommen ist seither der 14-jährige Dom Promthep: Er war in England, Japan, Argentinien und in den USA. In Bangkok gab der König ihm zu Ehren eine Gala. Bald kommt ein Film ("The Cave") über sein Schicksal ins Kino. Der US-Streamingdienst Netflix dreht darüber gerade eine Serie, Disney einen Dokumentarfilm.

Die Fußballer und ihre Eltern haben Exklusiv-Verträge geschlossen. Wer sie interviewen darf, wird in Bangkok entschieden. Es ist wohl auch eine Frage des Geldes. Allein für die Netflix-Serie soll jede Familie nach einem Bericht der Lokalzeitung drei Millionen Baht (etwa 86.000 Euro) bekommen.

Höhle als Wallfahrtsort

Die Höhle selbst ist zu einem Wallfahrtsort geworden. Vor einer Weile waren an einem einzigen Wochenende mehr als 10.000 Leute da – obwohl es nicht viel zu sehen gibt. Das schwarze Loch, über das man früher hineinkam, ist abgesperrt. Am Zaun hängt ein Foto der zwölf Buben und des Trainers sowie ein Schild "Sperrgebiet".

