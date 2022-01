Zwei Raketen aus Gaza im Meer nahe Tel Aviv niedergegangen

Die Raketen seien in Richtung Mittelmeer abgefeuert worden, teilte die Armee am Samstagmorgen mit. Es seien keine Sirenen aktiviert worden. Anrainer berichteten von mindestens zwei Explosionen, die in dem Gebiet zu hören gewesen seien. Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Israel hatte sich im Mai einen elftägigen militärischen Waffengang mit militanten Palästinensern im Gazastreifen geliefert. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die am 21. Mai in Kraft trat. Seither blieb es verhältnismäßig ruhig.