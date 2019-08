Zwei Österreicher im Kroatienurlaub verprügelt

Einem 34-Jährigen wurde dabei die Nase gebrochen, sein 31-jähriger Freund aus Graz erlitt Prellungen am Brustkorb und Verletzungen im Gesicht, berichtete das Nachrichtenportal "Index.hr".

In der Nacht auf Samstag wollten die beiden Österreicher mit einer kroatischen Freundin und den Zwillingsschwestern des 31-Jährigen in eine Stranddiskothek auf den Pakleni Inseln vor der Stadt Hvar. Am Eingang hätten sie 150 Kuna (20 Euro) zahlen müssen, obwohl ihnen zuvor versichert worden sei, dass es ab 3.30 Uhr freien Eintritt gäbe. Die Gruppe beschwerte sich über die Fehlinformation, war aber bereit zu bezahlen. Die Sicherheitsleute hoben den Preis jedoch auf 200 Kuna an.

Die Gruppe verließ den Club, wobei der Grazer den Türstehern zuschrie, sie seien korrupt. Daraufhin gingen sie auf ihn los. Er sei dreimal auf den Boden geworfen und auch gewürgt worden, schilderte der 31-Jährige gegenüber "Index.hr". Die Türsteher - es seien fünf oder sechs gewesen - attackierten auch seine Freunde, als diese sie anflehten, ihn in Ruhe zu lassen, schilderte der Mann. Dabei wurde auch der zweite Österreicher verprügelt.

Die Gruppe rettete sich auf das Boot und verständigte die Polizei. Die beiden Österreicher mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei bestätigte gegenüber "Index.hr", eine Anzeige wegen Ruhestörung erhalten zu haben. Die Ermittlungen in Bezug auf drei kroatische und zwei österreichische Staatsbürger seien im Gang. Die Österreicher schlossen indes ein homophobes Motiv für den Angriff nicht aus - einer von ihnen habe nämlich einen pinken Cowboy-Partyhut getragen, wie sie dem Nachrichtenportal erklärten.

