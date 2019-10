Zwei Migranten tot an Küste in Frankreich gefunden

Die zwei Leichen seien am Montag im Abstand weniger Stunden an der Küste in der Nähe der französischen Stadt Le Touquet im Département Pas-de-Calais gefunden worden, berichtete der Nachrichtensender Franceinfo. Demnach handelte es sich um einen 17-Jährigen und einen 22-Jährigen aus dem Irak.

Eine Autopsie sollte die Todesursache klären. In der Nähe von Le Touquet waren dem Bericht zufolge zudem zwei leere Boote gefunden worden. Ob diese im Zusammenhang mit den Todesfällen standen, war zunächst nicht klar. Die Behörden gingen davon aus, dass die Männer versucht hatten, von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen, wie Franceinfo berichtete.

Immer wieder versuchen Migranten, mit Booten den Ärmelkanal zu überqueren, der wegen des starken Schiffsverkehrs und Strömungen als eine besonders gefährliche Wasserstraße gilt.