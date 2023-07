Zwei Kinder starben in Bewässerungsbecken

Feuerwehr und Taucher bargen nach mehrstündiger Suchaktion die leblosen Körper der beiden rumänischen Kinder, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten. Der Alarm wurde von den Eltern ausgelöst, die die Hausschuhe ihrer Kinder am Beckenrand fanden. Die Opfer sind laut den Rettern in das etwas drei Meter tiefe Becken gefallen. Bis tief in die Nacht waren die Retter im Einsatz, um die Leichen der Kinder zu bergen.

