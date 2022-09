Zwei Frauen in den Alpen tödlich abgestürzt

Eine 42-jährige Tschechin stürzte am Ortler in Südtirol in die Tiefe und verlor dabei ihr Leben. Die Frau war mit einer Gruppe tschechischer Bergsteiger über den Hintergrat auf dem Weg zum Gipfel, als die Gruppe auf einer Höhe von 3.300 Metern einen falschen Weg einschlug. Auf 3.400 Metern rutschte die Bergsteigerin aus und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe. Sie war sofort tot, wie die Rettungseinheiten berichteten.

Eine 41-jährige Italienerin stürzte zudem im Val d'Ayas im Aosta-Tal von einem Felsvorsprung im Gebiet oberhalb von Estoul in den Tod. Der Alarm wurde am Samstagabend ausgelöst, nachdem die Frau von der Wanderung nicht zurückgekehrt war. Die Leiche wurde am Sonntag geborgen.