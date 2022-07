Zustände sind "post-apokalyptisch. Ich habe so etwas noch nie gesehen"

Waldbrände in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien haben Tausende gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Die Feuer zerstörten riesige Flächen Land bei starker Trockenheit und Wind. Und die Hitze breitet sich weiter aus.

Frankreich: Ein seit Tagen wütender Waldbrand südlich von Bordeaux flammte in der Nacht auf Sonntag wieder auf. 10.500 Hektar Land sind laut der Zeitung Ouest-France bereits verwüstet, 14.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Eine Anwohnerin beschrieb gegenüber der Agentur AFP die Zustände als "post-apokalyptisch. Ich habe so etwas noch nie gesehen." Zudem verhängte der Wetterdienst Météo France für fast die komplette französische Atlantikküste und weitere westliche Gebiete die höchste Warnstufe Rot.

Spanien: Nach Tagen mit Temperaturen von bis zu 45,7 Grad gibt es auch hier eine Reihe von Bränden. Im Süden, in der Nähe der Costa del Sol, mussten mehr als 3000 Menschen wegen eines großen Waldbrandes in der Nähe der Stadt Mijas ihre Häuser verlassen.

Portugal: Wegen zahlreicher Waldbrände gilt der Notstand. Im Rahmen der "Estado de contingência", der dritthöchsten Notstandsstufe, dürfen etwa im Wald keine Lagerfeuer mehr angezündet werden. Insgesamt wurden von Jahresbeginn bis Mitte Juni 39.550 Hektar durch Waldbrände verwüstet. Das ist mehr als das Dreifache der Fläche im Vergleich zum Vorjahr.

Italien ist ebenfalls massiv von Bränden betroffen. Große Aufregung lösten die Feuer am beliebten Badeort Bibione aus. Dort retteten sich am Freitag wegen der Waldbrände mehrere Touristen ins Meer. Auch in Sizilien gilt die höchste Gefahrenstufe.

Ein Video zeigt eine Autofahrt durch einen der Waldbrände in Portugal: