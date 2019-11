Zehn Stammtischbrüder in Bayern knackten Euromillionen-Jackpot

Die Stammtischbrüder teilen sich den am vergangenen Freitag ausgespielten, bisher höchsten Eurojackpot-Gewinn in Bayern von 30 Millionen Euro, teilte Lotto Bayern am Mittwoch in München mit.

Die zehn Glückspilze sind nach Angaben ihres Sprechers zwischen 49 und 58 Jahren alt und haben Jobs als Arbeiter, Angestellte oder sind selbstständig. Die meisten sind verheiratet. "Bei 30 Millionen sind es drei Millionen für jeden von uns. Das ist unglaublich", zitiert Lotto Bayern den Sprecher der Gruppe. Gemeinsam mit ihren Familien wollen sie nun überlegen, was sie mit dem Geld anfangen.

Der bisher höchste Lottogewinn in Bayern war im September 2015 mit 33,3 Millionen Euro beim Samstags-Lotto "6 aus 49" an drei Handwerker aus Mittelfranken gegangen. Der zweithöchste Jackpot ging ebenfalls bei "6 aus 49" im Jahr 2009 an einen 48-Jährigen aus Oberbayern - er hatte 31,7 Millionen Euro gewonnen.