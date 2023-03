Zehn Jahre Franziskus: Ein Papst zwischen allen Stühlen

"Buonasera", grüßte Jorge Mario Bergoglio am Abend des 13. März 2013 von der Loggia des Petersdoms in Rom aus. In diesem Moment wurde vielen Menschen klar, dass der neue Papst einen neuen Stil mitbringt. Schon der Papstname Franziskus deutete darauf hin, dass der "Papst vom anderen Ende der Welt", wie er sich nannte, auch selbst anders ist: Keiner seiner Vorgänger hatte sich nach Franz von Assisi benannt, dem Heiligen der Armen und der Umwelt.