Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Florida auf 90 gestiegen

Das Schicksal von 31 weiteren Menschen sei derzeit nicht bekannt, sagte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Sonntag. Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni in Surfside bei Miami aus noch ungeklärten Gründen teilweise kollabiert.

Der einsturzgefährdete Rest des Gebäudes wurde später gezielt gesprengt. Die Behörden gehen davon aus, in der Ruine keine Überlebenden mehr zu finden. Mittlerweile wurde die Rettungs- in eine Bergungsaktion umgewandelt. Am Samstag hatte die Zahl der bestätigten Todesopfer noch bei 86 gelegen.