Zahl der Toten in Frankreich auf sechs gestiegen

Zwei weitere Menschen starben an den Folgen der Krankheit, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Paris mit. Zugleich bestätigten das Ministerium 92 neue Infektionsfälle.

Frankreich ist nach Italien und vor Deutschland das Land mit den meisten bestätigten Coronavirus-Infektionen in der EU. Laut der neuen Bilanz stieg die Zahl der Infektionen in Frankreich auf insgesamt 377 Fälle. Eine Reihe von Menschen gelten bereits als geheilt.

Bei den neuen Todesfällen handelt es sich laut Gesundheitsministerium um zwei Menschen im Alter von 64 und 73 Jahren. Sie lebten in dem besonders betroffenen Departement Oise nördlich von Paris sowie im angrenzenden Verwaltungsbezirk Aisne nahe der belgischen Grenze. Die bisherigen Toten in Frankreich waren zwischen 60 und 92 Jahre alt.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die französischen Behörden mehr als hundert Schulen in den besonders betroffenen Gebieten geschlossen. Zudem wurden Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern auf engem Raum untersagt.

