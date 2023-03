Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Türkei stieg auf 48.448

Massive Zerstörungen in der Südosttürkei.

Sie liege nun bei 48.448, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Zuletzt hatte die Türkei 47.975 Todesopfer gemeldet. Insgesamt sind bei dem Beben in der Türkei und Syrien mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Am 6. Februar hatten zwei Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Darauf folgten Tausende Nachbeben. Nach Angaben der türkischen Regierung sind rund 20 Millionen Menschen im Land von den Auswirkungen betroffen. Für Syrien gehen die Vereinten Nationen von etwa 8,8 Millionen Betroffenen aus.

