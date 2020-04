Zahl der Todesopfer in Italien überschritt 25.000-Marke

437 Todesfälle wurden am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, am Dienstag waren es noch 534 gewesen. Die Gesamtzahl der Verstorbenen überschritt die 25.000-Marke und kletterte auf 25.085. Die Zahl der aktuell Infizierten sank in 24 Stunden von 107.709 auf 107.699. 23.805 Covid-19-Kranke lagen in den italienischen Spitälern. Davon befanden sich 2.384 Patienten auf der Intensivstation, das sind 87 weniger als am Vortag. Die Zahl der Patienten in Heimisolation betrug 81.510 Personen, jene der Genesenen stieg auf 54.543 Menschen, teilte der italienische Zivilschutz mit.

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer innerhalb von 24 Stunden um 161 auf 12.740. Am Vortag waren noch 203 Todesopfer gemeldet worden. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der gesamten norditalienischen Region bei 34.242. 9.692 Personen befanden sich noch in den lombardischen Spitälern. 817 davon lagen auf der Intensivstation, 33 weniger als am Dienstag. Am stärksten betroffen ist zurzeit die Stadt Mailand.

Am Mittwoch starben zwei weitere Ärzte in Italien an Covid-19. Damit stieg die Zahl der gestorbenen Mediziner auf 144, wie die italienische Ärztekammer mitteilte. Außerdem kamen seit Beginn der Epidemie zwölf Apotheker und 34 Krankenpfleger ums Leben.

Italien prüft "Urlaubsbonus" für Familien

Zur Förderung des Tourismus nach Ende der Coronavirus-Epidemie denkt die italienische Regierung an die Verteilung eines "Urlaubsbonus" für Familien mit niedrigerem Einkommen. "Wir wollen einerseits Familien mit Kindern unterstützen und zugleich etwas zum Neustart des Tourismus in Italien beitragen", erklärte Tourismus- und Kulturminister Dario Franceschi in einer Ansprache vor dem Parlament in Rom.

Wie hoch der Urlaubsvoucher sein soll, werde derzeit von der Regierung noch besprochen, erklärte der Minister am Mittwoch. "Wir möchten damit den italienischen Fremdenverkehr fördern, da es offenkundig ist, dass wir noch länger auf internationale Touristen verzichten müssen. Die Italiener werden nicht ins Ausland verreisen können, daher müssen wir in Urlaub in Italien investieren", erklärte der Minister. Franceschini rechnet mit einem langsamen Neustart des nationalen und internationalen Tourismus. Die Regierung arbeite an einem Plan mit Stützungsmaßnahmen für den schwer betroffenen italienischen Fremdenverkehr.

Der italienische Tourismus rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einem katastrophalen Jahr 2020. Die Branche bezifferte die möglichen Verluste auf 120 Mrd. Euro. Im Zeitraum März bis Mai erwartet die Touristikbranche 30 Millionen weniger Übernachtungen. Die Auswirkungen der Krise sind auch für die Gastronomie und den Handel besonders negativ.

