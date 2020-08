Zahl der Infizierten in Italien binnen einer Woche verdoppelt

Das geht einem Bericht der Stiftung Gimbe hervor, die Daten des italienischen Gesundheitsinstituts ISS untersuchte.

Die steigende Zahl der Infektionen sei unter anderem auf mehr Tests zurückzuführen. In der Woche zwischen dem 19. und dem 25. August wurden 309.127 Tests durchgeführt, in der Vorwoche waren es 180.300. Die Zahl der Patienten mit Symptomen, die ins Spital eingeliefert wurden, stieg um 25,5 Prozent, jene der Patienten auf der Intensivstation um 13,8 Prozent.

"Im Rahmen einer endemischen Verbreitung des Virus stellen wir ein schrittweises Wachstum der Infektionsherde fest. Diese sind auf Italiener zurückzuführen, die im Ausland einen Urlaub verbracht haben, oder auf Ausländer", hieß es im Bericht der Stiftung.

Die hohe Neuinfektionsrate bereitet den Gesundheitsbehörden in Italien Sorgen. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1.367 Neuansteckungen gemeldet, nach 878 am Vortag. 13 Menschen starben in 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es vier gewesen.

Chaos vor Schulbeginn

Wegen des Anstiegs der Coronainfektionen wächst in Italien die Sorge wegen der geplanten Wiedereröffnung der Schulen, die seit dem 5. März geschlossen sind. Das Datum für die Wiedereröffnung steht mit 14. September fest, alles andere ist noch unsicher. Chaos gibt es bezüglich der Vorsichtsmaßnahmen, die gelten sollen, wenn die Schulen nach mehr als sechs Monaten wieder öffnen sollen.

Das wissenschaftliche Komitee (CTS), das die Regierung in Fragen der Pandemie berät, besteht darauf, dass in den öffentlichen Verkehrsmittel zwischen den Passagieren der Abstand von einem Meter eingehalten werde muss. Die Präsidenten der 20 italienischen Regionen kritisierte, dass diese Regel dazu führen würde, dass die Betreiber nur mit 60 Prozent ihrer Kapazität unterwegs sein dürfen. Die Hälfte der Schüler könnte auf diese Weise mit dem Nahverkehr nicht die Schule erreichen. Verkehrsministerin Paola De Micheli stellte sich auf die Seite der Regionen und forderte mehr Flexibilität bei den Abstandsregeln im öffentlichen Transportwesen.

Ein weiteres noch offenes Thema ist der Umgang mit eventuellen Infektionsherden in den Klassen. Der lombardische Präsident Attilio Fontana forderte einen gestaffelten Unterrichtsbeginn. "Es ist offenkundig, dass es zu einer Änderung in der Organisation des Schulwesens kommen muss. Einige Schulklassen könnten Nachmittagsunterricht erhalten. Dieser mit Fernunterricht gekoppelt würde die öffentlichen Verkehrsmittel entlasten", erklärte Fontana.

Mehr als 200.000 Genesene

35.458 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle lag bei 20.753, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 1.058 auf 1.055. Auf der Intensivstation befanden sich am Mittwoch 69 Patienten, am Vortag waren es 66. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 19.629 Menschen. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 206.329.

Mallorca: Nächtliche Strandbesuche verboten

Zur Eindämmung der steigenden Corona-Infektionszahlen werden auf Mallorca neue Einschränkungen eingeführt: Unter anderem sollen nächtliche Strand- und Parkbesuche untersagt werden.

Auch Rauchen im öffentlichen Raum soll ganz untersagt werden. Bei privaten Treffen werden wieder maximal zehn Personen erlaubt sein, soweit diese nicht demselben Haushalt angehören. Und in Beisln, Restaurants und Cafes soll die Zahl der erlaubten Gäste wieder reduziert werden.

Über die am Mittwochabend in Palma angekündigten Restriktionen wollte die Regionalregierung der Balearen allerdings am Donnerstag weiter beraten. Sie sollen den Aussagen zufolge nach Möglichkeit schon am Freitag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten.

Auf den Balearen waren am Mittwoch 336 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie kletterte damit auf knapp 7.000 Fälle - mehr als ein Drittel davon im August. Der Anstieg der Neuinfektionen sei "besorgniserregend", räumte Regionalpräsidentin Francina Armengol ein. Sie sprach von einer "zweiten Welle" der Corona-Pandemie. Hinsichtlich der Einlieferungen von an Covid-19 erkrankten Patienten sei die Lage auf Mallorca und den anderen Inseln aber "deutlich besser", betonte Armengol.

