Zahl der Infektionen weltweit steigt auf über eine Million

Laut der im Internet veröffentlichten Übersicht haben sich 1.002.159 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 51.485 Menschen sind an der durch das Virus ausgelösten Krankheit (Covid-19) gestorben, 208.630 sind genesen.

Fast ein Viertel der weltweiten Fälle wurde demnach in den USA verbucht (234.462), gefolgt von Italien (115.242), Spanien (110.238) und Deutschland (84.264). Das Epizentrum der Krankheit, China, lag mit 82.432 Infektionen nur noch an fünfter Stelle. Die meisten Toten wurden in Italien (13.915) gezählt, gefolgt von Spanien (10.096), den USA (5.648) und Frankreich (4.514).

Artikel zum Thema: Warum in der Türkei die Zahl der Infizierten so schnell wie in kaum einem anderen Land wächst.

>> Deutschland: Die Zahl der Coronavirus-Toten in Deutschland ist am Donnerstag auf über 1.000 gestiegen. Laut einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur sind bis zum Abend mindestens 1.001 Menschen gestorben, die mit dem neuen Coronavirus infiziert waren. 24 Stunden zuvor lag die Zahl der Toten bei 856.

Die Zahl der Infektionen stieg innerhalb eines Tages von rund 72.600 auf 79.400. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert dabei von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige Bundesländer ihre Zahlen auch nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Die meisten Fälle und Toten wurden in Bayern (19.100 bzw. 277) und Nordrhein-Westfalen (17.600 bzw. 202) verbucht. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 146,5 die meisten Infektionen. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

>> Spanien: Innerhalb von 24 Stunden seien 950 Menschen gestorben, die Gesamtzahl liege nun bei über 10.000 Toten, teilten die Gesundheitsbehörden in Madrid gestern mit. Jedoch gäben die Statistiken auch Grund zu Optimismus, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa. Der Anstieg der Infiziertenzahl im Vergleich zum Vortag liege bei acht Prozent, "vor einer Woche waren es 18 Prozent", rechnete Illa vor. "Um aus dem Tunnel herauszukommen, ist die Beteiligung aller erforderlich."

"Die Daten zeigen, dass sich die Kurve stabilisiert hat, wir haben den Höhepunkt erreicht und eine Verlangsamung hat begonnen." Gleichzeitig bleibe die Situation auf den Intensivstationen aber noch kritisch. Es gebe nämlich einen "Akkumulationseffekt" in den Kliniken, weil viele Erkrankte über längere Zeit behandelt werden müssten, sagte der Chef der Behörde für Gesundheitliche Notfälle (CCAES), Fernando Simon.

>> In Russland hat Staatschef Wladimir Putin die "arbeitsfreie Woche" bis Ende April verlängert. Bei seiner zweiten Fernsehansprache zur Corona-Pandemie betonte er, dass die Lage im flächenmäßig größten Land der Erde ernst sei.

>> In Polen hat die Regierung offenbar beschlossen, die Mitglieder des Sozialpartnerrates nach Belieben zu entlassen. Dies geht aus einem an die EU-Kommission gerichteten Brief hervor, in dem Europäische Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände die Behörde auffordern, auf Warschau einzuwirken, damit die neue Regelung zurückgezogen wird.

>> In Israel wurden Gesundheitsminister Yaakov Litzman und seine Frau positiv auf Corona getestet. Der 71-Jährige führt sein Amt aus der Isolation heraus. Premier Benjamin Netanyahu musste sich erneut in Quarantäne begeben, da er Litzman kürzlich getroffen hatte. Netanyahu hatte erst am Mittwoch eine Selbstisolation beendet, nachdem eine Mitarbeiterin an Corona erkrankt war.

>> Südtirols Landesregierung wird in einer Verordnung das Tragen eines Mundschutzes verpflichtend einführen. Landeshauptmann Arno Kompatscher sagte, dass die neue Verordnung "als Bürgerpflicht" anzusehen und nicht mit Strafen verbunden sei. "Atemschutzmasken sind zwar keine hundertprozentige Garantie, dass man sich nicht ansteckt, sie reduzieren jedoch die Infektionsgefahr", sagte Kompatscher.

>> In der Lombardei wurden einige Corona-Patienten mit dem Blut von Personen behandelt, die von Covid-19 geheilt sind und daher Antikörper entwickelt haben. Das Ergebnis der Behandlung wurde von den Experten als positiv bewertet, Details gibt es keine.

