Zahl der Flüchtlinge auf Hauptrouten im ersten Quartal 2021 gesunken

Insgesamt wurden bis Ende März rund 24.000 Fälle registriert, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Montag in Warschau mitteilte. Frontex gab keine Gründe für den Rückgang an.

Auf der Route über das östliche Mittelmeer - also über die Türkei und Griechenland - sank die Zahl der illegalen Grenzübertritte auf 3322, ein Rückgang um 71 Prozent im Vergleich mit dem ersten Quartal 2020. Über das westliche Mittelmeer nach Spanien ging die Zahl im Jahresvergleich um 12 Prozent zurück, hier waren es 2615.

Starker Anstieg über das zentrale Mittelmeer

Einen Anstieg auf mehr als das Doppelte der Vorjahreswerte gab es auf der Route über das zentrale Mittelmeer nach Malta und Italien. Hier wurden 8845 illegale Grenzübertritte verbucht.

Nur wenig Veränderung gab es auf der Westbalkanroute. Die Zahl lag hier während der ersten drei Monate des laufenden Jahres bei 6000 - etwa gleich viel wie im Vorjahreszeitraum.