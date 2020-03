Während sich das Coronavirus in Europa weiter massiv ausbreitet, ist der Volksrepublik China nach eigenen Angaben ein Wendepunkt gelungen. In der am stärksten von der Epidemie betroffenen Provinz Hubei sei diese "im Wesentlichen eingedämmt", sagte Chinas Staatschef Xi Jinping am Dienstag bei einem überraschenden Besuch in der Millionenstadt Wuhan.