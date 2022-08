WWF: Warnung vor tierischen Souvenirs

Die Einfuhr bestimmter Souvenirs ist entweder gänzlich verboten oder nur mit Genehmigung erlaubt.

Reisenden drohten die Beschlagnahme, Geldstrafen von bis zu 80.000 Euro und im Extremfall eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, warnt der WWF in einer Aussendung. 25 Millionen Seepferdchen würden jedes Jahr für die Souvenirproduktion oder die Verwendung in der traditionellen chinesischen Medizin getötet und mehr als eine Million Krokodile und Warane würden jährlich in der Modeindustrie verarbeitet.

"Bei exotischen Souvenirs ist Zurückhaltung geboten. Wenn man keine pflanzlichen oder tierischen Mitbringsel kauft, ist man auf der sicheren Seite", rät WWF-Artenschutzexperte Georg Scattolin.