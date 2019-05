Wurden Opfer zu Sex-Übergriffen auf andere Kinder gezwungen?

Nach der Missbrauchsserie auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Ort Lügde haben die Ermittler ihren Abschlussbericht offenbar an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Anwalt Peter Wüller aus Bielefeld vertritt vier Opfer als Nebenkläger und berichtet dem WDR von "unvorstellbaren" Details. Sowohl Verteidiger als auch Opferanwälte hatten am Wochenende Einsicht in die Ermittlungsakte bekommen. Die Akte für die Staatsanwaltschaft umfasst mehr als 1000 Seiten. Die Opfer sollen teilweise so jung gewesen sein, dass sie sich noch nicht einmal alleine die Schuhe zubinden konnten. Nach Aussage der Kinder sollen die mutmaßlichen Täter sie gezwungen haben, sexuelle Handlungen an anderen Kindern vorzunehmen. Der Hauptbeschuldigte soll dies gefilmt haben.

Wüller hofft, dass die Kinder nicht vor Gericht aussagen müssen: "Wenn die späteren Angeklagten die Taten, die man ihnen vorwirft, zugeben, bedarf es nicht mehr der Vernehmung der einzelnen Kinder." Laut Akte wird dem Hauptbeschuldigten der Missbrauch an 28 Opfern zur Last gelegt. 18 Opfer soll sein Komplize missbraucht haben. Wenn die mutmaßlichen Opfer die Aussagen wiederholen, reiche das für Haftstrafen zwischen zwölf und 14 Jahren, schätzt Wüller. Auch eine Sicherungsverwahrung sei möglich.