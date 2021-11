"Wunder geschehen": Vierjährige gerettet

Beamte brachen ein Gebäude in Carnarvon auf und fanden das Mädchen in einem der Zimmer. Ein 36-Jähriger ist in Gewahrsam. Er soll keine Verbindungen zu der Familie gehabt haben. Im Fernsehen sprachen die Moderatoren mit gebrochener Stimme, als sie die Nachricht vermeldeten. "Wunder geschehen!", jubelte ein Sprecher im Sender "9News" und drückte damit die Gefühlslage der ganzen Nation aus.