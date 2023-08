"Wollte Gott spielen": Lebenslange Haft wegen Babymorden in England

"Sie werden den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen", sagte Richter James Goss am Montag in Manchester. Die 33-Jährige habe "grausam, kalkulierend und zynisch" gehandelt, als sie die Neugeborenen attackierte. "Einige Ihrer Opfer waren nur einen Tag oder ein paar Tage alt", sagte Goss. Es handelt sich um die schwerste Mordserie an Babys in der jüngeren britischen Geschichte. Die Angehörigen im Saal weinten und hielten sich in den Armen, als der Richter das Strafmaß verkündete.

"Letzter Akt der Bosheit eines Feiglings"

Letby ist nun die vierte Frau, die in Großbritannien zu "whole-life order" genannter lebenslanger Haft verurteilt wurde und im Gefängnis sterben wird. Ihrem Urteil blieb sie fern, die Anklagebank war leer. Als "letzten Akt der Bosheit eines Feiglings" kritisierte die Mutter von zwei Opfern das Verhalten der 33-Jährigen, ähnlich äußerte sich Premierminister Rishi Sunak. Er will Straftätern gesetzlich vorschreiben, ihrer Verurteilung persönlich beizuwohnen.

Am letzten Tag standen die Angehörigen im Mittelpunkt. Sie trugen einen Anstecker mit blauen und rosa Schleifen, die die attackierten Babys symbolisierten. In Aussagen, oft unter Tränen, berichteten sie, wie der Tod ihrer Kinder ihr Leben verändert hat. Anders als bei der Angeklagten dürfen ihre Namen nicht berichtet werden, die Opfer haben deshalb Buchstaben bekommen: von Kind A bis Kind Q - es ist ein Alphabet des Grauens.

"Sie hat unser Leben zerstört"

Da ist zum Beispiel Kind D. Vorzeitig geboren, starb das Mädchen plötzlich. Die Beisetzung fand noch vor dem errechneten Geburtstermin statt. "Meine Arme, mein Herz, mein Leben fühlten sich so schmerzhaft leer an", sagte die Mutter, von Emotionen übermannt, vor Gericht. Sie frage sich jeden Tag, ob sie ihre Tochter im Stich gelassen habe. Der Vater der getöteten Brüder O und P sagte: "Lucy Letby hat unsere Leben zerstört."

In vielen Fällen war es Letby, die sich nach dem Tod um die kleinen Körper kümmerte. Bei Kind C etwa, einem Buben, half sie, eine Box mit Erinnerungen zusammenzustellen, mit einem Fußabdruck. Den Leichnam von Kind E, ebenfalls ein Bub, wusch sie, bevor sie ihn in ein wollenes Gewand kleidete, das sie mit ihren Kolleginnen extra ausgesucht hatte. Wie die Mutter des Kinds erzählte, hatte Letby den ganzen Weg der Familienplanung miterlebt. Der Zwillingsbruder von E, Kind F, überlebte den Mordversuch. "Lucy wusste von unserer Reise und hat unseren Jungs absichtlich erheblichen Schaden und Grausamkeit zugefügt", sagte die Mutter.

Frage nach dem Warum bleibt

Zwar betonten die Angehörigen, dank des Urteils könnten sie anfangen, mit dem Tod ihrer Kinder abzuschließen. "Wir wollten Gerechtigkeit für (Kind D), und dieser Tag ist nun gekommen", sagte dessen Mutter. Eine andere nannte Letby einen "Niemand". Doch die Frage nach dem Warum ist noch offen. Weil die frühere Krankenschwester bis zuletzt ihre Schuld bestreitet, bleibt ihr Motiv verborgen.

Ankläger Nicholas Johnson brachte mehrere Theorien vor. "Letztendlich wollte sie Gott spielen", sagte er über einen Fall, in dem Letby mit einem Kollegen über den bevorstehenden Tod eines Babys sprach. "Sie genoss, was passierte, und sagte fröhlich etwas voraus, von dem sie wusste, dass es geschehen würde", sagte Johnson. Letby hatte Kind P mit Milch überfüttert - 13 Minuten, nachdem sie dessen Drillingsbruder getötet hatte. Anderen Kindern injizierte sie Luft oder Insulin. Auch der Richter räumte ein, er kenne die Gründe nicht.

"Ich bin böse"

Notizen könnten der einzige Hinweis auf ein Geständnis bleiben. "Ich bin böse, ich habe das getan", stand auf einem Klebezettel, den Ermittler in Letbys Wohnung fanden. Und: "Ich verdiene nicht zu leben. Ich habe sie absichtlich getötet, weil ich nicht gut genug bin, mich um sie zu kümmern. Ich werde nie heiraten oder Kinder haben. Ich werde nie wissen, wie es ist, eine Familie zu haben." Letby sagte im Prozess, die Notizen seien Ausdruck ihrer seelischen Qualen, nachdem die Kinder in ihrer Obhut gestorben waren. Das nahm ihr die Jury nicht ab. Wie die Zeitung "Guardian" schrieb, könnte Letby in Dutzenden weiteren Fällen versucht haben, Babys zu töten.

Offen ist auch, warum Letby nicht früher gestoppt wurde. Das Klinik-Management hatte Hinweise von Kollegen oder Vorgesetzten ignoriert oder gar schroff zurückgewiesen. Die Regierung hat eine Untersuchung angeordnet. "Nichts kann ändern, was uns geschehen ist", sagte die Mutter der Kinder E und F. "Wegen Lucys Verbrechen sitzen wir eine lebenslange Haftstrafe ab."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper